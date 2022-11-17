Представлен неубиваемый Oukitel WP21 с огромной батареей на 9800 мАч

Oukitel представила новый «неубиваемый» смартфон WP21. Новинка прошла тесты на прочность по стандартам IP68, IP69K и военного MIL-STD-810H.

Oukitel WP21 получил 6,78-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Процессором служит MediaTek Helio G99, объем оперативной памяти 12 Гб. Аккумулятор снова огромный — на 9800 мАч + поддержка 66-ваттной зарядки.

Основная камера получила 64 Мп, также есть объектив ночного видения 20 Мп (с автофокусом) и макро 2 Мп. У фронтальной — 20 Мп.

Помимо этого, есть лоток для карт microSD до 1 ТБ, NFC-модуль и стереодинамики. Поставляется Oukitel WP21 на Android 12.

Ожидаемая стоимость ударопрочного и водонепроницаемого Oukitel WP21 составляет $281.