В России представлен сверхпрочный смартфон c тремя камерами OUKITEL WP23 Pro

Oukitel представила новый смартфон WP23 Pro, который обещает выдающиеся характеристики. Смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ ПЗУ, а в качестве процессора используется Unisoc T606.

Дисплей девайса 6,52 дюйма с поддержкой HD+. Работает устройство под управлением Android 13, а за автономность отвечает батарея внушительной ёмкостью 10600 мАч.

Толщина WP23 Pro составляет 17,4 мм при весе в 362 грамма. Также есть защита корпуса по классам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что делает его устойчивым к воздействию воды, пыли и неблагоприятных условий.

Три камеры WP23 Pro – фронтальная 5 МР, основная камера 13 МР и 2 МР макрокамера.

WP23 Pro выпускается в черном, зеленом и оранжевом цветах. Стоимость новинки на AliExpress начинается от 13990 рублей.