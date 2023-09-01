Представлен Lenovo Legion 9i — топовый игровой ноутбук с mini-LED дисплеем

Сегодня состоялась презентация Lenovo на которой компания представила свою первую игровую консоль Legion Go, а вместе с ней флагманский ноутбук Legion 9i.

Лэптоп оснащён 16-дюймовым mini-LED дисплеем с разрешением 3,2K (3200 x 2000) и тактовой частотой обновления 165 Гц, время отклика составляет 3 мс. Матрица обеспечивает 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3/Adobe RGB, а также заявлены сертификаты VESA DisplayHDR, Dolby Vision и Nvidia G-Sync.

За вычислительные возможности отвечает высокопроизводительный процессор Intel Core i9-13980HX, который оснащён 24-ядрами с поддержкой 32-потоков и тактовой частотой до 5,6 ГГц. Графическую производительность обеспечивает флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 (Laptop) с 16-гигабайтами видеопамяти GDDR6. Пользователю на выбор доступны две конфигурации оперативной памяти: 32 ГБ типа DDR5-6400 МГц или 64 ГБ DDR5-5800 МГц. Объём твердотельного NVMe-накопителя составляет 2 ТБ, но есть дополнительные слоты расширения.

Всю эту мощь охлаждает высокоэффективная система охлаждения Coldfront, которая была разработана совместно с Cooler Master и состоит из трёх турбин и множества тепловых трубок с жидкостью.

Ноутбук оснащён аккумулятором на 99,99 Вт/ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 330 Вт через основной разъём питания. Кроме этого, заявлена поддержка зарядки на 140 Вт через порт USB-C.

Из прочего, Lenovo Legion 9i получил Wi-Fi 7, веб-камеру 1080p с физической шторкой конфиденциальности и клавиатуру с RGB-подсветкой. В устройстве реализовано два порта Thunderbolt 4.0 с поддержкой вывода изображения, HDMI 2.1, USB-C x 1, USB Type-A x 1, Ethernet RJ45, миниджек 3,5 мм и слот для SD-карт.

В Европе Lenovo Legion 9i поступит в продажу в октябре по цене от 5000 евро (522 750 ₽).