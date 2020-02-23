Samsung выпустила Galaxy M31: бюджетный монстр с огромной батареей

Samsung на презентации в Индии представила доступный смартфон Galaxy M31 с внушительной батарейкой на 6000 мАч. Сам производитель называет его Мегамонстром.

У новинки 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+, процессор Exynos 9611 и 6 Гб оперативной памяти. Для хранения данных предлагается 64 или 128 Гб флеш-памяти. Также имеется поддержка VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, FM-радио. Для зарядки используется USB Type-C, а для музыки сохранился стандартный аудиоразъём на 3,5 мм.

Galaxy M31 имеет камеру на 4 датчика: основной — 65 Мп, ультраширокий на 8 Мп, датчик глубины и макро-модуль по 5 Мп. Фронтальную камеру оснастили 32-мегапиксельным датчиком.

Главное преимущество новинки – огромный аккумулятор на 6000 мАч. Samsung обещает до 21 часа работы в режиме интернет-просмотра, 48 часов в режиме разговора и 119 часов в режиме прослушивания музыки.

Samsung Galaxy M31 выйдет в чёрном и синем цветовых вариантах. Старт продаж запланирован на 5 марта. Ценник за версию с 6/64 ГБ составит 208 долларов, а 6/128 ГБ обойдётся в 222 доллара.