Представлен бюджетный смартфон Motorola One Fusion
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Представлен бюджетный смартфон Motorola One Fusion

Представители Motorola порадовали почитателей бренда новым смартфоном – моделью One Fusion. Это ничто иное, как немного упрощенная версия модели, которая была анонсирована ранее – Motorola One Fusion+. Motorola One Fusion получила дисплей с диагональю 6,5 дюймов и разрешением HD+, что свойственно для устройств этой ценовой категории. В верхней части экрана имеется «капелька,» в которой располагается фронтальная камера, разрешением 8 МП.

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Что касается основной камеры, то здесь присутствует четыре модуля. Главный датчик имеет разрешением 48 МП. Широкоугольная камера или попросту «ширик» – 8 МП. Также отметим макрокамеру и датчик глубины, соответственно 5 и 2 МП. Основой устройства является чипсет Snapdragon 710. Также в распоряжении у пользователя будет 4 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ.

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На задней панели можно найти дактилоскопический сканер. Также производитель позаботился о быстром запуске персонального помощника Google Assistant, который вызывается нажатием одной клавиши. Питается девайс от аккумулятора, емкостью 5 000 мАч, чего вполне хватит в среднем на двое суток использования девайса в смешанном режиме. Аппарат работает на Android 10, но на собственном пользовательском интерфейсе My UX. Ценник Motorola One Fusion будет на уровне 250 долларов.

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