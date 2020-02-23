Представлен бюджетный Samsung Galaxy A11

Samsung представила свой новый бюджетник Galaxy A11.

Смартфон получил 6,4-дюймовый дисплей Infinity-O с разрешением HD+. Процессор устройства производитель не назвал, известно, что он восьмиядерный. У новинки тройная основная камера — 13, 5 и 2 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, есть поддержка 15-ваттной зарядки.

Samsung Galaxy A11 будет поставляться с 2 или 3 Гб оперативной и 32 Гб флеш-памяти. Всего доступно четыре цветовых варианта: черный, белый, голубой и красный.

Когда именно смартфон поступит в продажу и его ценник не известны.