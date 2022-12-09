Представлен бюджетный Huawei Enjoy 50z от $172

Huawei выпустила бюджетный Huawei Enjoy 50z. Стоимость смартфона начинается от $172.

Новинка получила 6,52-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1600×720 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Процессор не называется, известно, только что он восьмиядерный. Емкость батареи составляет 5000 мАч + поддержка 22,5-ваттной зарядки.

Основная камера тройная: 50 + 2 + 2 Мп. Фронтальная — 5 Мп.

Также есть боковой сканер отпечатков пальцев и стандартный разъём для подключения наушников. Операционной системой служит HarmonyOS.

Huawei Enjoy 50z предлагается в двух вариациях: