Появилось фото материнской платы iPhone 12 Pro Max

Официальные продажи модели iPhone 12 Pro Max еще не стартовали, а произойдет это в конце недели, но уже сейчас те, кто получил этот девайс, начал изучать внутренности устройства. Все это выкладывается в сеть и даже по этим данным можно сделать некоторые заключения относительно аппарата. Так, материнская плата iPhone 12 Pro Max расположилась в другой части корпуса. Объясняется это тем, что модуль камеры стал немного больше. А вот сама плата стала чуть короче.

Что касается аккумулятора, то здесь мы видим L-образный элемент, емкость которого составляет 3 687 мАч, что на 7% меньше, чем в предыдущем поколении. Да, это немного больше, но вряд ли это может как-то отразиться на автономности устройства, тем более, что в недрах установлен чипсет, основанный на 5-нм технологии с возможностью умного переключения между режимами 4G и 5G.

Однако не стоит забывать, что диагональ дисплея значительно увеличилась, а значит, и автономность смартфона немного пострадает. Правда насколько, пока неизвестно, ведь подобные тесты еще не проводились. Если говорить об оптической составляющей, то три основных модуля остались на основной плате. А вот лазерный дальномер пришлось устанавливать отдельно.