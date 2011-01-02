Появился список игр без обратной совместимости с PS 5

Большинство фанатов Sony, которые во всю начало продаж PlayStation 5, гадали об обратной совместимости с играми от PlayStation 4. И вот, наконец-то Sony опубликовала официальный список проектов, которые никак не смогут запуститься на консоли нового поколения.

Список состоит из 10 игр:

DWVR;

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One;

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2;

Just Deal With It!;

Shadow Complex Remastered;

Robinson: The Journey;

We Sing;

Hitman Go: Definitive Edition;

Shadwen;

Joe’s Diner.

Всего на PS 5 можно будет запустить более 4 тысяч игр. Однако в них появятся ограничения. Например, меню Create заменит Share, отключится поддержка «Второго экрана» и функции «Турниры». По сути ничего особенного.

В остальном все игры станут выглядеть лучше, а HDR будет актирован автоматически. Однако, его станет возможным отключить через меню. Особо стоит отметить, что Sony заявляет, что в каких-либо играх от PS 4 на PS 5 могут возникнуть проблемы. Поэтому пользователям рекомендуется всегда оставаться на актуальной версии прошивки.