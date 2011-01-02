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Новости

Появился список игр без обратной совместимости с PS 5

Большинство фанатов Sony, которые во всю начало продаж PlayStation 5, гадали об обратной совместимости с играми от PlayStation 4. И вот, наконец-то Sony опубликовала официальный список проектов, которые никак не смогут запуститься на консоли нового поколения.

Список состоит из 10 игр:

  • DWVR;
  • Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One;
  • TT Isle of Man – Ride on the Edge 2;
  • Just Deal With It!;
  • Shadow Complex Remastered;
  • Robinson: The Journey;
  • We Sing;
  • Hitman Go: Definitive Edition;
  • Shadwen;
  • Joe’s Diner.

Всего на PS 5 можно будет запустить более 4 тысяч игр. Однако в них появятся ограничения. Например, меню Create заменит Share, отключится поддержка «Второго экрана» и функции «Турниры». По сути ничего особенного.

В остальном все игры станут выглядеть лучше, а HDR будет актирован автоматически. Однако, его станет возможным отключить через меню. Особо стоит отметить, что Sony заявляет, что в каких-либо играх от PS 4 на PS 5 могут возникнуть проблемы. Поэтому пользователям рекомендуется всегда оставаться на актуальной версии прошивки.

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Источник:
PlayStation Blog
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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