Появилось живое фото интерфейса PlayStation 5
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Новости

Появилось живое фото интерфейса PlayStation 5

Пока не состоялся официальный анонс PlayStation 5, все активно создают рендеры или ищут инсайды.

Вчера, например, стал известен список эксклюзивных игр для консоли. А сегодня на Slashleaks опубликовали первое живое фото интерфейса будущей новинки. Автор изображения отметил, что это финальная его версия. Однако, мы усомнились в достоверности изображения, а тем более его «законченности».

Видно, на самом деле, немного: иконки в магазине игр и приложений PlayStation Store.

PlayStation 5

Представить PlayStation 5 производитель должен в феврале. Ожидается, что это случится 5 или 15 февраля. Официальную дату Sony пока еще не назначила.

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