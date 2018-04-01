Появилось новое изображение Xiaomi Mi Mix 4

На Slashleaks опубликовали концепт будущего Xiaomi Mi Mix 4. Смартфон должны представить в этом году.

Макет строился на основе патентов. Утечек и слухов об устройстве практически не было. У смартфона два экрана: основной и дополнительный.

Сказать, что в этом есть что-то необычное, при текущей ситуации на мобильном рынке трудно. Например, Meizu уже использовал такое решение в своем 7T Pro. В Mi Mix 4 доп. экранчик наверняка будет более функциональным, но факт остается фактом.

У самого дисплея практически нет рамок, выреза под фронтальную камеру тоже нет. Основная двойная камера и светодиодная вспышка расположены над маленьким экраном.

Ожидается, что Xiaomi Mi Mix 4 покажут в августе этого года. Возможно, смартфон будет называться иначе, например, на концепте он подписан как Mi Mix 2020.