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Новости

Появились первые фотографии iPhone 12 mini и 12 Pro Max

Продажи компактного iPhone 12 mini и громадного iPhone 12 Pro Max начнутся только 13 ноября. Но уже сейчас популярные блогеры и зарубежные журналисты получили тестовые смартфоны на обзор, а значит появилась возможность сравнивать две новых модели с iPhone 12 Pro.

Вот так они выглядят вместе:

  • Iphone 12 Family
iPhone 12 mini (5,4″), 12 Pro (6,1″) и 12 Pro Max (6,7″) / The Verge

Обычного iPhone 12 нет на фото, так как он идентичен по размеру и дизайну с iPhone 12 Pro.

Стоит отметить, что iPhone 12 mini стал самым миниатюрным айфоном за последние годы. Он обладает флагманским железом, OLED-дисплеем на 5,4 дюйма и небольшими рамками. Его корпус гораздо меньше iPhone SE (2020), а экран в два раза больше.

  • Iphone 12 012
  • Iphone 12 01

Самым огромным стал iPhone 12 Pro Max с дисплеем на 6,7 дюйма. В отличие от других моделей у него самая продвинутая камера и улучшенная оптика.

В России стоимость iPhone 12 mini начинается от 69 990 рублей, а iPhone 12 Pro Max обойдётся покупателю минимум в 109 990 рублей.

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Источник:
The Verge
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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