Появились новые фотографии OnePlus 11

В китайской соцсети Weibo опубликовали фотографии скорого флагмана OnePlus 11 в зелёном цвете. Если снимки подлинные, то китайские магазины уже получили первые партии смартфона и готовятся к старту продаж.

По инсайдерским данным, OnePlus 11 получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3216×1440 точек и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора будет использоваться Snapdragon 8 Gen 2. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.

OnePlus 11 будет представлен в Китае уже 4 января.