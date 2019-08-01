Портативную консоль Analogue Pocket перенесли на 2021 год

Популярность на ретро-консоли в последнее время возрастает. Об одной из них мы уже писали, на подходе еще одна. Однако на днях представители Analogue немного расстроили тех, кто ждал выход ретро мини консоли в ближайшее время. К сожалению, для них, ей можно будет воспользоваться лишь в следующем году, точнее в мае 2021.

Однако печалиться не стоит, ведь уже с 3 августа открывается прием предварительных заказов для того, чтобы получить приставку в числе первых. Ожидается, что игровая консоль выйдет на рынок в стандартных цветах: черном и белом. Ориентировочная стоимость около 200 долларов.

Если верить ранее появившейся информации, то Analogue Pocket поддерживает оригинальные картриджи для Game Boy, Game Boy Color и Game Boy Advance. Однако, с помощью адаптеров к ней могут «пристыковаться» и другие картриджи: Game Gear, Atari Lynx и Neo Geo Pocket Color. Стоит отметить и то, что консоль работает без эмуляции.

Приставка Analogue Pocket поддерживает спящий режим, останавливающий игру. Он потребляет гораздо меньше энергии, но позволяет в любой момент продолжить игру с того же места. По заявлениям разработчиков одного заряда аккумулятора хватит до 10 часов игры, а в спящем режиме и того больше.

Но на этом создатель не останавливается. В скором времени появятся аксессуары, правда продаваться они будут отдельно от игровой приставки. Так, уже есть данные о док-станции, которая позволит подключить приставку к телевизору. Также она поддерживает до четырех контроллеров. Для режима мультиплеер понадобится специальный кабель, который соединит сразу четырем консоли.