На Kickstarter появилась складная игровая приставка FunKey S
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На Kickstarter появилась складная игровая приставка FunKey S

Энтузиасты не дремлют, а выкладывают свои идеи на краунфандинговые площадки. Так, на одной из них, а если быть точнее, то на Kickstarter уже во всю идет кампания по сбору средств на компактную, складную ретро-консоль FunKey S. Главная ее особенность в том, что она способна поддерживать целый ряд платформ. Что касается размеров, то по заявлениям ее разработчиков, они составляют: 42,5 x 44,5 x 13,8 мм.

Из доступной на сегодня информации по игровой консоли можно отметить наличие IPS-дисплея с диагональю всего 1,54 дюйма и разрешением 240×240 точек. Основным элементом для обработки информации является чипсет ARM Cortex-A7 и 64 МБ ОЗУ. Также отметим наличие аккумулятора, емкостью 450 мАч и слота для установки карты памяти. Кроме того, есть разъем Micro-USB, основное предназначение которого пополнять зарядку аккумулятора и загрузка игр.

Если говорить о заявленной поддержки множества платформ, то здесь стоит выделить такие:

  • NES
  • SNES
  • Gameboy
  • Gameboy Color
  • Gameboy advance
  • Sega Master System
  • Sega Genesis (Megadrive)
  • Sega Game Gear
  • Playstation 1
  • Atary Lynx
  • WonderSwan
  • Neo Geo Pocket.

До окончания сбора средств осталось 26 дней. Из нужных для создания игровой консоли 33 тыс. долларов уже собрано 66 тыс. долларов. Ожидается, что поставки консоли заказавшим ее пользователям стартуют в ноябре этого года.

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