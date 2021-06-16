Пускать на порносайты предложили через «Госуслуги»

В Главном радиочастотном центре ГРЧЦ) предложили любопытную инициативу, которая должна, по идее, защитить детей и подростков от порнографии. Идея состоит в том, чтобы разделить «взрослые фото и видео» на два типа: не запрещённая законом и незаконная.

При этом доступ к первой планируют сделать с верификацией. Нужно будет подтвердить свой возраст через «Госуслуги», так что посмотреть данные смогут только совершеннолетние.

Как отмечается, всё будет реализовано через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на «Госуслугах». При этом ведомство ссылается на опыт США, где порнография не запрещена.

Подобное, к слову, уже реализовано на Pornhub, где можно авторизоваться через «ВКонтакте». Однако там возраст можно указывать любой, а вот с «Госуслугами» такой номер не пройдёт.

Для фильтрации данных планируется установить у операторов связи оборудование, которое будет следить за этим. При этом оба типа порнографии будут заблокированы на компьютерах в детских садах и школах.

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