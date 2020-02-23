Полноразмерные AirPods будут собирать не в Китае

Мы уже привыкли, что большинство мобильных устройств собираются в Китае. Не является исключением и техника Apple. Китай также является тем местом, где новую технику собирают впервые. Возможно, Apple пожелает избавиться от этого клише и уже готовится инновация. Этому способствует покорение компанией новых просторов. Подтверждением тому может быть наращивание производства техники в Индии. Еще одним шагом на этом пути может стать выпуск наушников AirPods Studio не в Китае, а сразу же во Вьетнаме.

Если верить источнику, то он утверждает, что именно AirPods Studio станут первым продуктом Apple, который сразу же начнут собирать в другой стране, но не в Китае. Скорее всего, это будет Вьетнам, где уже привыкли собирать продукцию, которая прошла проверку в Китае. Сообщается, что выпуском AirPods Studio будут заниматься пока две компании – GoerTek и Luxshare. Но вряд ли только этим компания ограничатся представители Купертино.

Да, ожидать того, что AirPods Studio станут такими же популярными, как и AirPods или AirPods Pro не стоит. Но вот рассчитывать на большие объемы продаж, скорее всего можно. Ожидается, что AirPods Studio могут выйти в самое ближайшее время. Их стоимость, будет составлять ориентировочно 350 долларов.