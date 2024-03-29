Покупки в иностранных интернет-магазинах обложат пошлиной независимо от цены

Покупки физлиц в иностранных интернет-магазинах перестанут подпадать под беспошлинный порог. После этого любые онлайн-заказы будут облагаться ввозными пошлинами вне зависимости от их стоимости. Данную информацию подтвердил представитель Евразийской экономической комиссии.

Отмена беспошлинного порога произойдет после внесения изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Поправки, принятые на уровне ЕАЭС, требуют одобрения национальными законодательными органами.

Важной частью поправок станет классификация товаров, приобретаемых через интернет, как товаров электронной торговли. Также вводится требование уплачивать обязательные сборы при их реализации физлицам.

В российском Минфине ранее отмечали, что беспошлинный ввоз останется только для посылок, которые отправили друг другу физлица.

На сегодняшний день любые иностранные товары, приобретаемые физлицами в пределах ЕАЭС, могут ввозиться беспошлинно в пределах лимита в 1000 евро. Товары, превышающие этот порог или весящие более 31 кг, подлежат обложению по ставке 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм. С 1 апреля предполагается возвращение к порогу в 200 евро, поскольку ЕЭК не продлила временное повышение лимита, установленное на фоне санкционных ограничений.