По слухам, iPhone 14 получит USB-C

Китайские СМИ сообщили новые данные о будущих iPhone 14 Pro. Утверждается, что Apple перейдёт на использование разъёма USB-C в этой модели и, очевидно, в Pro Max.

Причин для этого несколько. Во-первых, это повысит скорость передачи данных — ведь до сих пор использует скоростные показатели на уровне USB 2.0. Для передачи 1 минуты видео в формате 4K ProRes объёмом 6 ГБ нужно несколько минут. Для сравнения, 2 часа видео в 4K ProRes с объёмом 720 ГБ передаётся по Lightning 3 часа 45 минут, а через USB-C — всего 2 минуты 38 секунд. Так для старших моделей это нужно.

Во-вторых, и США, и Европейский Союз активно настаивают на унификации интерфейса зарядки и передачи данных. Единым стандартом они признают тот же USB-C.

В-третьих, его уже используют в iPad Pro и MacBook, так что переход – это дело времени.