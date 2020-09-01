В России стартовали предзаказы на PlayStation 5

Сегодняшнего дня ждали с большим нетерпением любители поиграть в игры на PlayStation, ведь именно сегодня на российском рынке появилась возможность предварительно заказать PlayStation 5. Однако, для этих целей многих предостерегало одно условие – приобретение цифрового комплекта предзаказа. В магазинах Sony Store и Ozon этот комплект оценен в 5 тыс. рублей.

Но беспокоится не нужно, ведь после его приобретения и в момент покупки самой консоли, вы получите такую же скидку. Правда, старт продаж ознаменовался неприятным сюрпризом. Так, в Ozon по непонятным причинам такие цифровые комплекты сразу же убрали. А вот магазин Sony и вовсе не выдержал навалы покупателей и сайт ушел на технический ремонт.

Напомним, что выход игровой консоли PlayStation 5 в России назначен на 19 ноября. Что касается ценника, то за модель без дисковода, придется заплатить 38 тыс. рублей, за модель с дисководом – 47 тыс. рублей.