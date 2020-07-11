PlayStation 5 оказалась в два раза тяжелее PlayStation 4
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PlayStation 5 оказалась в два раза тяжелее PlayStation 4

Появляется всё больше подробностей о характеристиках и габаритах грядущей PlayStation 5. Страницы с новой консолью “засветились” на Amazon, BestBuy и других крупных площадках США.

Особый интерес у пользователей вызывают размер и вес PS5. Если верить информации с Amazon, то вес новинки составит 4,78 кг. Для сравнения: вес PS4 составляет всего 2,8 кг, а конкурентного Xbox Series X около 4,45 кг. Таким образом PS5 весит в два раза PS4.

  • Ps5 Ps4

Также масса добавилась у геймпада при габаритах 17,1 х 5,8 х 10,7 см, его вес составляет 278 граммом.

Остаётся ждать подтверждённых размеров от Sony.

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