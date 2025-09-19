Анонс HUAWEI WATCH Ultimate 2 — погружение на глубину до 150 метров и подводная связь | The GEEK
Анонс HUAWEI WATCH Ultimate 2 — погружение на глубину до 150 метров и подводная связь

Передовая технология подводной коммуникации построена на основе сонара.

19 сентября HUAWEI провела презентацию в Париже, на которой показала свои последние разработки. Одной из главных новинок стали смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate 2. Это первые в отрасли смарт-часы, которые обладают и возможностью погружения на глубину до 150 метров, и поддержкой аудиофункций.

Часы оснащены технологией подводной коммуникации на основе сонара позволяет обмениваться сообщениями между смарт-часами на расстоянии до 30 метров и передавать сигнал SOS на расстоянии до 60 метров.

WATCH Ultimate 2 получили восьмиугольный корпус с керамическим безелем, защищенный сапфировым стеклом и покрытием на основе жидкого металла с цирконием. Дисплей — LTPO 2.0 AMOLED диагональю 1,5 дюйма с разрешением 466×466 пикселей и яркостью до 3500 нит.

Смарт-часы имеют широкий набор сенсоров: акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический и ЭКГ-датчики, барометр, датчик освещенности, температуры, глубины и X-TAP. Часы водонепроницаемы до 20 ATM, защищены от пыли (IP6X) и выдерживают погружения до 150 метров.

Новинка поддерживает NFC, Bluetooth 5.2, GNSS, Wi-Fi 6 и Nearlink. Кроме того, есть микрофоны и динамики. При стандартном использовании батарея работает до 4,5 дней.

Помимо уникальной подводной связи, часы получили новый режим для гольфа с более чем 17 000 карт полей и возможностью анализа траектории мяча.

Кроме того, на презентации HUAWEI представила смарт-часы WATCH GT 6 и GT 6 Pro и обновленные часы WATCH D2.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
