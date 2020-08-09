Первый в мире прозрачный телевизор Xiaomi за $7100 поступил в продажу

Недавно Xiaomi представила первый в мире серийный прозрачный телевизор. Устройство получило название Mi TV Lux Transparent Edition. Уже сейчас оно поступило в розничные магазины и на онлайн-платформы Китая.

Стоимость прозрачного телевизора, конечно же, не может быть бюджетной — $7100. Однако, производитель уверен, что даже ценник не сможет отпугнуть покупателей от эксклюзивной новинки.

У телевизора 55-дюймовая OLED панель и частота кадра 120 Гц. Он построен на SoC MediaTek 9650 с четырехъядерным CPU ARM Cortex- A73 и GPU Mail-G52. Из приятных дополнений есть технология Dolby Atmos и встроенный голосовой помощник XiaoAl 3.0. Также у новинки 3 и 32 ГБ оперативной и флеш-памяти соотвественно.