Переиздание Doom и Doom II появилось в Steam

Переиздание легендарных Doom и Doom II: Hell on Earth добрались до Steam. В прошлом году проекты вышли на PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS и Android, а также были доступны для PC через фирменный лаунчер Bethesda.
Кроме того, владельцы классических версий смогут играть запускать их через специальное меню запуска в Steam.
Основные нововведения:
- Поддержка изображения формата 16:9;
- Deathmatch 3.0 для мультиплеера с разделённым экраном;
- Новый уровень сложности Ultra-Violence+;
- Ограничение FPS для Android, iOS и PC;
- Таймер прохождения уровней;
- Введение читов с помощью клавиатуры;
Также разработчики добавили элементы с классического Doom. При поднятии аптечки, игрок с 25 единицами здоровья получает уведомление и «ouch face».
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