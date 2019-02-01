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Новости

Переиздание Doom и Doom II появилось в Steam

Переиздание легендарных Doom и Doom II: Hell on Earth добрались до Steam. В прошлом году проекты вышли на PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS и Android, а также были доступны для PC через фирменный лаунчер Bethesda.

Кроме того, владельцы классических версий смогут играть запускать их через специальное меню запуска в Steam.

Основные нововведения:

  • Поддержка изображения формата 16:9;
  • Deathmatch 3.0 для мультиплеера с разделённым экраном;
  • Новый уровень сложности Ultra-Violence+;
  • Ограничение FPS для Android, iOS и PC;
  • Таймер прохождения уровней;
  • Введение читов с помощью клавиатуры;

Также разработчики добавили элементы с классического Doom. При поднятии аптечки, игрок с 25 единицами здоровья получает уведомление и «ouch face».

Источник:
Bethesda
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