Переиздание Doom и Doom II появилось в Steam

Переиздание легендарных Doom и Doom II: Hell on Earth добрались до Steam. В прошлом году проекты вышли на PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS и Android, а также были доступны для PC через фирменный лаунчер Bethesda.

Кроме того, владельцы классических версий смогут играть запускать их через специальное меню запуска в Steam.

Основные нововведения:

Поддержка изображения формата 16:9;

Deathmatch 3.0 для мультиплеера с разделённым экраном;

Новый уровень сложности Ultra-Violence+;

Ограничение FPS для Android, iOS и PC;

Таймер прохождения уровней;

Введение читов с помощью клавиатуры;

Также разработчики добавили элементы с классического Doom. При поднятии аптечки, игрок с 25 единицами здоровья получает уведомление и «ouch face».