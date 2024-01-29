Учёные запустили игру DOOM 1993 года на кишечной палочке

Как известно, вышедшая 30 лет назад игра DOOM работает не только на компьютерах. Люди запускали ее на калькуляторах, фотоаппаратах, банкоматах и даже тестах на беременность. Теперь легендарную игру запустили на бактериях, а именно кишечной палочке.

Необычный эксперимент провела в 2023 году Лорен Рамлан из Массачусетского технологического института. Чтобы отобразить DOOM на бактериях, графика была переведена в черно-белые пиксели, которые светились благодаря активации флуоресцентных белков кишечной палочки.

Рамлан пояснила, что на самом деле, не DOOM работает на бактериях, а бактерии стали частью игры. Они были расположены в устройстве, напоминающем экран с разрешением 32х48 пикселей. Однако существует ограничение — низкая частота активации и погашения флуоресцентных белков бактерий, что влияет на FPS. На отрисовку одного кадра требуется около 8 часов 20 минут.

Учитывая, что прохождение DOOM обычно занимает около 5 часов при частоте 35 FPS, игра на таком бактериальном экране займет более 600 лет. Рамлан в настоящее время работает над ускорением процесса отрисовки кадров, например, путем ускорения затухания флуоресцентных белков.