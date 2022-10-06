Павел Дуров обвинил WhatsApp в слежке за пользователями

Основатель Telegram и социальной сети ВКонтакте Павел Дуров рассказал, что в конкурирующем мессенджере WhatsApp обнаружены уязвимости. Речь идёт о CVE-2022-36934 и CVE-2022-27492 с 9,8 и 7,8 баллами из 10 по 10-бальной шкале.

Первая уязвимость есть в WhatsApp и WhatsApp Business для iOS и Android. С её помощью злоумышленник может удалённо выполнить произвольный код время видеовызова через мессенджер. Вторая проблема касается WhatsApp для iOS и Android. Она тоже позволяет выполнять код, однако «спусковым крючком» выступает специальный видеофайл.

Дуров также заявил, что уязвимости находят в WhatsApp, а до 2016 года там вообще не было шифрования.

Каждый год мы узнаём о новой проблеме в WhatsApp, которая ставит под угрозу устройства пользователей. Это означает, что почти наверняка мессенджер уже содержит очередную брешь. Такие проблемы вряд ли случайны — они заложены как бэкдоры. Павел Дуров, основатель Telegram

Также он заявил, что в 2020 году основатель Amazon Джефф Безос столкнулся с проблемой утечки личных переписок в WhatsApp. Хотя разработчики утверждают, что это проблемы с iPhone.

Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp — он уже 13 лет служит лишь инструментом для слежки. Павел Дуров, основатель Telegram

При этом он добавил, что аудитория мессенджера Telegram увеличивается на 2 миллиона каждый день.

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