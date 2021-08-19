Paint в Windows 11 изменился до неузнаваемости

Что нужно для неискушенного графикой пользователя платформы Windows? Конечно же Paint. Но как долго эта программа не претерпевала изменений. Об этом вряд ли кто вспомнит. Но с выходом Windows 11 настал черед менять облик и этой коренной программы.

На днях вышло официальное видео об изменениях в Paint, которое представил сам глава подразделения Windows and Devices Панос Панай.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV — Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021

Обновленный Paint стал гармоничен с новой версией платформы, о чем свидетельствуют новые элементы дизайна. Среди них выделим закругленные углы, Fluent Design, а также WinUI. А наличие “Темного режима” и современного дизайна делают программу еще более желанной для использования.

Изменения коснулись и командного меню. Так, кнопки “Файл”, “Просмотр”, “Сохранить”, “Отменить” переместились в верхний левый угол, а “Буфер обмена”, “Изображения”, “Инструменты”, “Кисти”, “Формы”, “Размер”, “Цвета” – имеют единый стиль.

Теперь графический редактор Paint можно использовать на обычных устройствах, и устройствах с сенсорным дисплеем.

Первый доступ к новому редактору получат участники тестирования Windows.