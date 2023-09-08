Paint научился автоматически удалять фон в изображениях

Microsoft научила графический редактор Paint автоматически удалять фон изображения. Сейчас новую опцию могут опробовать участники программы бета-тестирования Windows 11 в сборке 11.2306.30.0.

Инструмент способен определить основное изображение от фона и удалить последний. Также пользователь может вручную выбрать нужный объект, который требуется очистить. Интересно, что фон станет белым, а не прозрачным, как это сделано в профессиональных редакторах. Более того, Paint не поддерживает работу со слоями, поэтому добавить другое изображение для фона не получится.