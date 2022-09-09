«Неубиваемый» планшет OUKITEL RT2 с батареей 20000 мАч появится в России

В сентябре на российском рынке появится прочный планшет OUKITEL RT2 с внушительной батареей на 20000 мАч.

Новинка получила 10,1-дюймовый дисплей с разрешением 1200×1920 и яркостью 350 нит. В качестве процессора выступает процессор MediaTek MT8788 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных доступно 128 ГБ флеш-памяти. Работает устройство под управлением ОС Android 12.

OUKITEL RT2 получил прочный корпус, который соответствует военным стандартам MIL-STD-810H, IP68 и IP69K по устойчивости к падениям, воде, пыли, воздействию солнечного света и электрического тока. Также планшет обладатель внушительной батареи на 20000 мАч, которой должно хватить на 4-5 дня активного использования.

Планшет OUKITEL RT2 будет доступен на AliExpress в середине сентября.

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