Oukitel представила в России сверхпрочный смартфон WP27

Бренд Oukitel представил в России сверхпрочный смартфон WP27 2023 года. Вес новинки составляет 328 грамма, а толщина – 15,33 мм. Производитель отмечает, что устройство подходит как для экстремального использования, так и для рядовых пользователей.

Смартфон WP27 сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H и способен выдержать удары и падения, а благодаря сертификатам IP68 и IP69K устройство сможет продержаться в воде на глубине до 1,5 м в течение 30 минут.

За отображение отвечает 6,8-дюймовый экран с разрешением 2460×1080 точек и частотой обновления экрана 120 Гц. В качестве процессора используется MediaTek Helio G99 в паре с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ с возможностью расширения до 24 ГБ и 2 ТБ соответственно. Автономность Oukitel WP27 обеспечивает аккумулятор ёмкостью 8500 мАч.

На выбор пользователя доступно два цветовых решения: камуфляжный и строгий черный. Стоимость Oukitel WP27 составляет 16 199 рублей.