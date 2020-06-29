Отсрочить обновление Windows 10 стало сложнее
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Новости

Отсрочить обновление Windows 10 стало сложнее

Microsoft в начале месяца начала полноценное развёртывание Windows 10 (2004). И, как стало уже нездоровой традицией в компании, новая версия получила не только улучшения, но и ошибки. Одной из них стало отсутствие возможности откладывать установку крупных обновлений на год.

Ранее такая функция была доступна, позволяя переносить установку крупных апдейтов на 365 дней. Но теперь лимит составляет всего 35 дней — он уменьшился более чем на порядок. Это касается версий Pro, Enterprise и Education.

В компании знают об этом и заявляют, что всё так и задумано. Нововведение ориентировано на корпоративных клиентов, которые могут допускать путаницу в своих сетях, где параллельно функционируют ПК с последней и устаревшей версиями «десятки». Таким образом в Редмонде планируют улучшить работу по обновлению ОС.

Важно отметить, что как раз-таки для клиентов возможность повременить с установкой обновлений останется. Хот я для её включения придётся залезть в локальные групповые политики.

А ещё Microsoft без лишней рекламы объявила о новом способе управления обновлениями. Как оказалось, добавлен новый параметр реестра, который можно настроить в Windows 10 версий 1803, 1809, 1903, 1909 и 2004, чтобы выбрать ту версию, которую пользователь хочет запустить.

Его можно использовать так:

  • Откройте редактор реестра с помощью Windows Search или Windows Run
  • Перейдите в «HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows \ WindowsUpdate»
  • Щёлкните правой кнопкой мыши «Центр обновления Windows»
  • Выберите «Новый»
  • Выберите “DWORD (32-бит) значение” и назовите его TargetReleaseVersion
  • Установите значение TargetReleaseVersion равным 1
  • Снова щёлкните правой кнопкой мыши папку «Windows Update»
  • Выберите «New» и нажмите «String Value»
  • Назовите его «TargetReleaseVersionInfo» и введите номер версии ОС, после чего сохраните данные и перезагрузите систему.
  • Annotation 2020 06 30 134426
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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