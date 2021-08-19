Осенью Samsung представит смартфоны Galaxy M52 5G и Galaxy F42 5G

Компания Samsung не успела вывести на рынок A52s 5G, а уже готовит новые модели. Это смартфоны Galaxy M52 5G и Galaxy F42 5G.

В базе данных BIS (Бюро индийских стандартов) появилась запись о моделях Galaxy M52 5G и Galaxy F42 5G, которые выйдут в сентябре. А ранее в базе данных бенчмарка Geekbench появилась версия Samsung Galaxy M52 5G с модельным номером SM-M526GBR.

Этот смартфон оснащён Snapdragon 778G, 6 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 11. Ему приписывают аккумулятор на 5000 мА•ч. Похоже, именно схожесть индексов M52 5G и A52s 5G и породила слух о том, что А-версия получит более ёмкую батарею.

«Пятьдесят второму» приписывают 32-мегапиксельную основную камеру, врезанную в экран. Основная камера получила модули на 64 МП (датчик изображения ISOCELL GW3), а также 12, 5 и 5 МП. Ожидается выход в синем, чёрном и белом цветах.

Модельный номер SM-E426B соответствует Galaxy F42 5G. Этот смартфон тоже появится в Geekbench. Он основан на чипе Dimensity 700 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти. Цены пока не сообщаются.