Смартфон Samsung Galaxy A52s 5G представлен официально

Компания Samsung представила свой новый смартфон среднего уровня. Речь идёт о модели Galaxy A52s 5G. И, похоже, в нём всё-таки будет батарея от прошлой модели.

Новинка оснащена процессором Snapdragon 778G 5G вместо Snapdragon 750G 5G. Также в ней используется экран Super AMOLED Infinity-O с диагональю 6,5 дюйма, разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления в 120 Гц.

Основная камера получит модули на 64, 12, 5 и 5 МП, фронтальная — 32 МП. Также отметим, что аккумулятор будет иметь ёмкость 4500 мАч. А ещё обещана быстрая зарядка на 25 Вт. Из других особенностей отметим защиту от воды по стандарту IP67, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев под экраном и чип NFC.

В качестве операционной системы заявлена Android 11 с фирменной оболочкой OneUI 3.1.

Новинка будет выпускаться в мятном, сиреневом, белом и чёрном цветах. Цена вопроса — 410 фунтов стерлингов (563 доллара) за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Предзаказы начнут принимать с 24 августа, а продажи стартуют 3 сентября.