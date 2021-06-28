Опубликованы рендеры смартфона OnePlus Nord 2

Инсайдер Стив Хеммерстоффер, известный под ником @OnLeaks, опубликовал свежие рендеры смартфона OnePlus Nord 2.

Новинка, как утверждается, получит дисплей FHD+ с матрицей AMOLED и диагональю 6,43 дюйма. Внутри установлен сканер отпечатка. Обещана фронтальная камера на 32 МП, основная — 50 + 8 + 2 МП.

Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 1200 с 8 ядрами и чатотой до 3 ГГц. Есть графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с. Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ, постоянной — до 256 ГБ.

Ёмкость батареи — 4500 мА·ч. ОС — Android 11.

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