Опубликованы цены всех iPhone 12

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) продолжает получать новую информацию из Apple от своих источников. Он опубликовал стоимость грядущих флагманских смартфонов iPhone 12, которых в этом году будет четыре штуки.

Опубликованные цены

Ценник следующий:

iPhone 12 с 5,4″ дисплеем — 649 и 699 долларов (~ 47 и 50 тысяч рублей);

iPhone 12 с 6,1″ дисплеем — 749 и 799 долларов (~ 54 и 57 тысяч рублей);

iPhone 12 Pro с 6,1″ дисплеем — 999 долларов (~ 72 тысячи рублей);

iPhone 12 Pro Max с 6,7″ дисплеем — 1099 долларов (~ 79 тысяч рублей).

Если приведенные выше цены соответствуют действительности, то цена на линейку iPhone 12 не сильно изменится по сравнению с предыдущим поколением.

iPhone 12 может получить дополнительный датчик рядом с камерами

Если верить слухам, то все четыре смартфона получат новый процессор Apple A14 с поддержкой сетей пятого поколения 5G. Также вся линейка может получить AMOLED-дисплей, более продвинутые камеры и полностью новый дизайн.

Презентация ожидается в сентябре 2020 года, но из-за пандемии её могут перенести на октябрь.