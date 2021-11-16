Показан первый тизер сериала по мотивам Halo

Компания Microsoft в рамках специальной трансляции к 20-летию Xbox показала тизер будущего сериала по мотивам серии игр Halo.

В ролике продемонстрировано, как Мастер Чип облачается в броню, после чего его приветствует ИИ Кортана. Самого бойца сыграет Пабло Шрайбер, а искусственный интеллект — Джен Тейлор. Именно она озвучивала Кортану в играх.

Сюжет сериала расскажет о событиях войны между человечеством и союзом инопланетян под названием Ковенант. Премьера ожидается в начале 2022 года. Сериал выйдет в сервисе Paramount+.