PC-версия Halo 3 выйдет 14 июля

Подписчики Game Pass уже 14 июля получат ПК-версию Halo 3. Проект войдёт в сборник Halo: The Master Chief Collection и будет доступен для покупки в Steam и Microsoft Store.

Стоит напомнить, что в июне 2020 года на ПК стали доступны три части Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 и Reach.

ПК-версия Halo 3 получит обновленную графику, а также улучшенную производительность. Например, игра будет поддерживать ултраширокие мониторы с разрешением 4K Ultra HD и частотой кадров 60 FPS.

Ожидается, что до конца 2020 года в сборник The Master Chief Collection войдёт Halo 3: ODST и четвёртая часть серии.