Oppo Watch 3 получат функцию Always-on Display

Стали известны новые подробности об умных часах Oppo Watch 3. Их должны представить уже через несколько дней.

Сообщается, что новинка соберет в себе довольно много топовых функций. Например, будет поддержка Always-on Display и быстрой зарядки Watch VOOC 3.0. Также устройство получит систему мониторинга кровотока, что пока звучит загадочно — как она будет устроена и для чего пока не ясно. Ко всему этому, часы будут обладать поддержкой регистрации ЭКГ.

Ранее уже было известно, что Oppo Watch 3 оснастят 1,91-дюймовым AMOLED-дисплеем, модулем NFC и процессором Snapdragon W5 Gen 1 c чипом Apollo4 Plus. Автономная работа новинки будет составлять от 5 до 15 дней в зависимости от режимов использования. Также говорится о eSIM и влагозащите (5ATM).

Презентация состоится уже на следующей неделе — 10 августа.

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