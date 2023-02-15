OPPO запустила в России подписку на смартфоны OPPO Upgrade

OPPO и Forward Leasing представили программу подписки на смартфоны OPPO Upgrade, позволяющую пользователям экономить до 50% и менять свой смартфон на новый каждый год.

Приобрести любую модель OPPO по подписке можно, выплачивая 50% от стоимости ежемесячными платежами в течение года. Через год можно заменить устройство на новую модель, не выплачивая остаток, или оставить смартфон себе, выплатив остаток сразу или продолжая выплачивать его частями ежемесячно.

Клиенты могут приобрести смартфон OPPO по подписке онлайн на сайте компании и получить его с доставкой по всей России. Первый платеж вносится через месяц после получения смартфона. Также программа OPPO Upgrade распространяется на все текущие промо-акции компании.