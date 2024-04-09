OPPO Reno11 и OPPO Reno11 появились в России. Качественная портретная съемка в сегменте до 50 000 рублей

Новые смартфоны OPPO Reno11 и OPPO Reno11 F появились в России. Первая модель предлагает телеобъектив с двукратным оптическим зумом и эквивалентным фокусным расстоянием 47 мм, а Reno11 F – отличается тонким корпусом и безрамочным плоским экраном в своей ценовой категории.

В Reno11 установлена система из трех камер Sony и как заявляет компания, она способна обеспечивать снимки профессионального уровня. В основном модуле используется новая 50 Мп камера с сенсором Sony LYT600 с апертурой f/1.8 и оптической стабилизацией. В основе 8 Мп широкоугольного модуля лежит сенсор Sony IMX355 с апертурой f/2.2 и углом обзора 112°: он хорошо справится со съемкой пейзажей и групповых фотографий.

За портретную съёмку отвечает 32 Мп телеобъектив с двукратным оптическим зумом и сенсором Sony IMX709. Эквивалентное фокусное расстояние при двукратном приближении составляет 47 мм, что близко к «золотому стандарту» портретной съемки в 50 мм и перспективе человеческого взгляда.

Смартфон OPPO Reno11 F также получил качественную систему камер. В качестве основного модуля в нем установлена 64 Мп камера с эквивалентным фокусным расстоянием 25 мм. Помимо нее, смартфон оснащен 8 Мп сверхширокоугольным модулем и 2 Мп макро-камерой для съемки мелких объектов с расстояния в 4 сантиметра.

Покрытие задней спинки голубой версии смартфона тактильно напоминает стекло и украшено мелкими магнитными частицами, напоминающими волны, бьющиеся о песчаный берег. Зеленый цвет выполнен по фирменной технологии OPPO Glow, сочетающей в себе преимущества матового покрытия и глянцевый блеск. При этом на нем не остаются отпечатки пальцев и мелкие царапины.

Reno11 обладает небольшим весом в 177 г., что делает комфортным для управления одной рукой, а тонкий корпус толщиной 7,54 мм позволяет свободно помещать его в карман или сумку.

Более того, Reno11 F защищен от попадания воды по стандарту IP65, а это значит, что ни дождь, ни кратковременные попадания струй воды, ни песчаный пляж, не являются помехой для использования всех возможностей смартфона.

Обе модели оснащены современным 8-ядерным процессором Dimensity 7050. За автономность новинок отвечает аккумулятор емкостью 5 000 мА·ч. Благодаря ему и оптимизированной операционной системе ColorOS 14, каждый из этих смартфонов способен проработать более суток без подзарядки. Помимо емкой батареи, Reno11 и Reno11 F получили поддержку фирменной быстрой зарядки SUPERVOOC 67 Вт. За 10 минут смартфоны восполнят 30% заряда, а полная зарядка займет всего 48 минут.

Обе новинки уже доступны для покупки в фирменных онлайн магазинах OPPO и у партнеров. Для первых покупателей действует промо-цена. Стоимость OPPO Reno11 с двукратным оптическим зумом составляет 39 999 рублей вместо 44 999 рублей, а OPPO Reno11 F доступен по цене 34 999 вместо 39 999 рублей.