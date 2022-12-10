Oppo представила кибер-собаку Qric

Oppo в рамках мероприятия Oppo Inno Day 2022 представила робособаку под названием Qric (аббревиатура от quadrupedal Robotic with Intelligent Controller). Она стала прямым конкурентом подобного робота CyberDog от Xiaomi.

Позиционируется робопёс Qric, как полноценный компаньон с интеллектуальными возможностями. Например, он может присматривать за ребёнком и принимать малогабаритные посылки от курьеров. В техническом плане никаких подробностей нет. Из ролика становится понятно, что основная доля датчиков находится в голове робота.

Дойдёт ли Oppo Qric до широких продаж пока неизвестно. Конкурент в лице CyberDog был выпущен ограниченным тиражом в 1000 штук. За каждого Xiaomi просила около $1600.