Oppo представила бюджетный Oppo A58 с камерой 50 Мп

Oppo представила бюджетный Oppo A58. Стоимость смартфона составляет $234.

Новинка получила 6,56-дюймовый дисплей с разрешением 1612×720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Процессором выступает Dimensity 700, емкость аккумулятора — 5000 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки. Также есть сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, разъем USB-C и защита от воды и пыли по стандарту IP54.

Основную камеру наделили датчиком на 50 Мп и 2-мегапиксельным датчиком глубины. У фронтальной камеры 8 Мп.

Вариации с оперативной и встроенной памятью следующие: 6/128 Гб; 8/128Гб и 8/256 Гб. Смартфон поставляется с Android 12 из коробки и оболочкой ColorOS 12.1.

Oppo A58 доступен в черном, голубом и лавандовом цветах. В продажу устройство поступит с 10 ноября.