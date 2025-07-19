Все характеристики OPPO K13 Turbo и K13 Turbo Pro

21 июля OPPO официально представит в Китае новые смартфоны K13 Turbo и K13 Turbo Pro. За несколько дней до анонса инсайдеры Digital Chat Station и Bald Panda раскрыли все характеристики моделей.

Оба смартфона получат 6,8-дюймовые LTPS-экраны с разрешением 1.5K и частотой обновления до 144 Гц. Под дисплеем расположится сканер отпечатков пальцев.

Аппаратной основой K13 Turbo станет процессор MediaTek Dimensity 8450, а K13 Turbo Pro — Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Поскольку смартфоны созданы «с прицелом» на мобильный гейминг, оба оснащены системой активного охлаждения с турбиной и RGB-подсветкой. При этом они соответствуют стандартам защиты от воды и пыли IPX9, IPX8 и IPX6.

Что касается камер, то оба смартфона получат 16-Мп фронталку, 50-Мп основу и 2-Мп дополнительный объектив.

OPPO K13 Turbo и OPPO K13 Turbo Pro

За автономность устройств отвечают аккумуляторы на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. База будет доступна с 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти, а также 16/256 ГБ. Pro-версия получит те же варианты плюс топовую конфигурацию на 16/512 ГБ.

Толщина «прошки» составит 8,31 мм, вес — 208 граммов. Оба телефона выйдут в черном и фиолетовом цветах. K13 Turbo также будет доступен в белом цвете, а Turbo Pro — в серебристом.

По слухам, OPPO K13 Turbo Pro может выйти на глобальной рынок уже в августе-сентябре. Появится ли за пределами Китая базовый K13 Turbo пока неизвестно.