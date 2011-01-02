OPPO готовит к выпуску два умных телевизора с выдвижной камерой

Oppo, более известная по производству смартфонов, готова выйти на рынок умных телевизоров. В компании подтвердили, что 19 октября она проведет в Китае презентацию своего первого смарт ТВ.

Тизер OPPO

Хотя компания не раскрыла подробностей о телевизоре, сообщается, что будет два варианта в зависимости от размера дисплея, а это 55-дюймовая и 65-дюймовая модель. Также ожидается, что у него будет полноэкранный дисплей Quantum Dot с частотой обновления 120 Гц.

По информации инсайдеров, Oppo Smart TV будет поставляться с выдвижной камерой, которая позволит делать видеозвонки. Благодаря дисплею с квантовыми точками, который изготовлен по инновационной технологии полупроводниковых миниатюрных кристаллов, улучшится цветовая гамма дисплея.

Ожидается, что грядущие телевизоры будут поддерживать только разрешение 4K, а не 8K, как недавно выпущенный телевизор от Xiaomi. Также на презентации компания может показать новые продукты для умного дома.