Opera представила стабильную версию мобильного браузера для геймеров Opera GX

Opera объявила о выходе стабильной версии Opera GX для мобильных устройств, первого в мире мобильного браузера, созданного специально для геймеров. Мобильная версия Opera GX предлагает целый набор полезных функций. Среди этих функций – последние новости из мира игр, кастомные интерфейсы, уникальная навигация с тактильным откликом, встроенный блокировщик рекламы и многое другое.

Пользователям мобильной версии Opera GX доступна кастомная навигация с кнопкой Fast Action Button (FAB), которая использует знакомую по играм вибрацию и тактильный отклик для более легкого и интуитивного браузинга. Также с помощью функции Flow можно синхронизировать мобильный и десктопные браузеры и делиться прохождениями, обучающими материалами и билдами персонажей между устройствами. В новом мобильном браузере есть также GX Corner – уникальное пространство на домашней странице GX с последними новостями о десктопных, консольных и мобильных играх, выгодными предложениями, трейлерами и календарем выхода игр. Мобильная версия Opera GX отличается гейминговым дизайном с набором различных цветных тем для темного и светлого режимов.

Функции мобильного браузера Opera GX:

“GX Corner” – позволяет игрокам оставаться в курсе последних новостей гейминга и выгодных предложений;

“Fast Action Button” (FAB) для навигации одной рукой с тактильным откликом;

Встроенный блокировщик рекламы, блокировщик диалоговых окон cookie и защита от майнинга криптовалют;

“Flow” для быстрой синхронизации мобильной и десктопной версий Opera GX с помощью QR-кода;

Когда состоится выход браузера Opera GX для iOS и Android – не сообщается.

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