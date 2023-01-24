OnePlus раскрыла внешний вид своей первой клавиатуры

OnePlus наконец-то раскрыла дизайн своей первой механической клавиатуры. Также стала известна дата презентации – 7 февраля 2023 года.
Официальный тизер демонстрирует массивный корпус из металла, а на задней стороне расположен переключатель для проводного и беспроводного режима. Есть порт для подключения Type-C. Устройство будет совместимо с системами Maс и Windows.
По информации инсайдеров OnePlus Keyboard будет продаваться в Индии за 9999 рупий (~8500 рублей). Появятся ли глобальная версия, пока неизвестно.
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