OnePlus раскрыла внешний вид своей первой клавиатуры

OnePlus наконец-то раскрыла дизайн своей первой механической клавиатуры. Также стала известна дата презентации – 7 февраля 2023 года.

Официальный тизер демонстрирует массивный корпус из металла, а на задней стороне расположен переключатель для проводного и беспроводного режима. Есть порт для подключения Type-C. Устройство будет совместимо с системами Maс и Windows.

По информации инсайдеров OnePlus Keyboard будет продаваться в Индии за 9999 рупий (~8500 рублей). Появятся ли глобальная версия, пока неизвестно.