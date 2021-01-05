OnePlus представила первый фитнес-браслет

Компания OnePlus представила свой первый фитнес-браслет под названием OnePlus Band. Новинка походит на Mi Band 5, однако при этом кое-чем и отличается. Отметим, что у браслета OnePlus используется док-станция, а у Mi — магнитный коннектор. Из-за этого в первом случае придётся вынимать модуль из ремешка.

Браслет оснащён 1,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 126×294 пикселей. Он поддерживает 37 предустановленных циферблатов. Есть защита по стандарту IP68 вот воды и пыли.

Функционально OnePlus Band мало чем отличается от аналогов. Есть показ времени, подсчёт шагов, определение частоты пульса и уровня кислорода в крови, мониторинг сна и так далее. Цена вопроса в Индии — 2499 рупий — около 2,5 тысячи рублей по актуальному курсу.