OnePlus 11 показали на живом фото в зеленом цвете

Флагманский OnePlus 11 показали на живых фото. Смартфон появился в зеленом цвете в базе регулятора TENAA.

Глобальный выход новинки состоится 7 февраля, зато китайский анонс пройдет уже 4 января.

Также флагман появился на тизерах:

OnePlus 11 приписывают 6,7-дюймовый QHD + AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Процессором послужит Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой 3,18 ГГц. Емкость аккумулятора составит 4870 мАч. Оперативная и встроенная память будет представлена в двух вариантах 12/16 Гб и 256/512 Гб соответственно.