OnePlus выпустит смартфон на Snapdragon 8+ Gen 1 этим летом

Компания OnePlus заявила о выпуске премиум-смартфона на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Производитель обещает представить новинку в третьем квартале этого года.

По слухам, речь идет о смартфоне OnePlus 10 Ultra. Про него пока ничего не известно, кроме процессора. Предполагается, что устройство могут представить в июле.

Другие бренды, которые также заявили о планах выпустить смартфоны на новейшем Snapdragon 8+ Gen 1, можно посмотреть здесь.

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