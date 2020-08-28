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Новости

Официальные ритейлеры распродают iPhone 11 со скидками

Чем ближе релиз iPhone 12, тем быстрее теряют в цене действующие модели. Например, iPhone 11, который значительно упал в цене у официальных продавцов.

Так, по данным мониторинга The GEEK стоимость флагманского iPhone 11 изменилась у следующих продавцов:

  • Ситилинк
  • М.Видео
  • Эльдорадо

Ситилинк не даром стоит первым в списке. В магазине iPhone 11 на 64 ГБ в любом цвете можно приобрести по самой низкой цене – 54 990 рублей. Следом идёт Эльдорадо и М.Видео с ценником в 56 490.

  • Snimok Jekrana 2020 08 28 V 22.11.05
  • Snimok Jekrana 2020 08 28 V 22.10.29
  • Snimok Jekrana 2020 08 28 V 22.10.43

Кто-то может сказать в комментариях, что смартфон можно взять и дешевле и будет прав, но он будет без официальной гарантии Apple. В случае каких-либо проблем придётся рассчитывать только на совесть продавца. Ведь именно на его плечи ляжет обязанность по ремонту.

Стоимость достаточно выгодная, учитывая, что у остальных представителей его меньше чем за 59 990 рублей не приобрести.

Источник:
The GEEK
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Валентин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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