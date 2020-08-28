Официальные ритейлеры распродают iPhone 11 со скидками

Чем ближе релиз iPhone 12, тем быстрее теряют в цене действующие модели. Например, iPhone 11, который значительно упал в цене у официальных продавцов.

Так, по данным мониторинга The GEEK стоимость флагманского iPhone 11 изменилась у следующих продавцов:

Ситилинк

М.Видео

Эльдорадо

Ситилинк не даром стоит первым в списке. В магазине iPhone 11 на 64 ГБ в любом цвете можно приобрести по самой низкой цене – 54 990 рублей. Следом идёт Эльдорадо и М.Видео с ценником в 56 490.

Кто-то может сказать в комментариях, что смартфон можно взять и дешевле и будет прав, но он будет без официальной гарантии Apple. В случае каких-либо проблем придётся рассчитывать только на совесть продавца. Ведь именно на его плечи ляжет обязанность по ремонту.

Стоимость достаточно выгодная, учитывая, что у остальных представителей его меньше чем за 59 990 рублей не приобрести.